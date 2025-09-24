صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان حقیقی معنوں میں تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے ،محمد رمضان بھٹی

  • سرگودھا
پاکستان حقیقی معنوں میں تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے ،محمد رمضان بھٹی

فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی صدر محمد رمضان بھٹی نے کہا ہے کہ آج پاکستان حقیقی معنوں میں۔۔۔

 تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ترقی’ استحکام اور بقاء کیلئے ہم سب ملکر اپنا کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سب کو ساتھ لیکر چلنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے آئینی ترامیم ہوں یا ملکی ترقی کیلئے کوئی اور اقدامات’ پیپلز پارٹی ہمیشہ صف اول میں نظر آئی ملکی ترقی’ استحکام اور جمہوریت کی بقاء کیلئے ہمیشہ متحرک رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب آصف علی زرداری’ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ملکی ترقی’ عوامی مسائل کے حل کیلئے جدوجہد کرتے رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سکولوں کا تعلیمی معیار زبوں حالی کا شکار

سیکرٹری اطلاعات کا بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کا دورہ

یونٹ پر چھاپہ، 48 ہزار کلو جعلی مصالحہ جات ضبط

لوکل سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کرنیکی ہدایت

اربن ڈویلپمنٹ : واٹر سپلائی وسیوریج کی 15 سکیمیں تیار

قصور:ڈی سی کا کے ٹی ڈبلیو ایم اے پلانٹ کا دورہ، صفائی کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر