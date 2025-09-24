پاکستان حقیقی معنوں میں تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے ،محمد رمضان بھٹی
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی صدر محمد رمضان بھٹی نے کہا ہے کہ آج پاکستان حقیقی معنوں میں۔۔۔
تاریخ کے نازک دور سے گزر رہا ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ترقی’ استحکام اور بقاء کیلئے ہم سب ملکر اپنا کردار ادا کریں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سب کو ساتھ لیکر چلنے کی پالیسی اپنا رکھی ہے آئینی ترامیم ہوں یا ملکی ترقی کیلئے کوئی اور اقدامات’ پیپلز پارٹی ہمیشہ صف اول میں نظر آئی ملکی ترقی’ استحکام اور جمہوریت کی بقاء کیلئے ہمیشہ متحرک رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب آصف علی زرداری’ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ملکی ترقی’ عوامی مسائل کے حل کیلئے جدوجہد کرتے رہیں گے ۔