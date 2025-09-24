صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھل کینال میں شگاف کے بعد میانوالی بنوں روڈ کی بحالی کا کام جاری

  • سرگودھا
کالاباغ (نمائندہ دنیا )جناح بیراج سے نکلنے والی ایشیاء کی سب سے بڑی تھل کینال میں شگاف کے بعد محکمہ انہار میانوالی بنوں روڈ کو بحال کرنے کے لیے متبادل راستہ پر کام کر رہا ہے۔۔۔

 ، شگاف سے میانوالی بنوں روڈ دو سو فٹ تک بہہ گیا جس سے سڑک میں بڑا گڑھا بن گیا اور ہیوی ٹریفک بند ہو گئی اور شگاف سے مزید سڑک دریائے سندھ میں بہہ گئی محکمہ انہار کی جانب سے ٹریفک کے لئے متبادل راستہ بنانے کے لئے مشینری کام کر رہی ہے جلد متبادل راستہ تیار کر کے میانوالی بنوں روڈ کو ہیوی ٹریفک اور چھوٹی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا جبکہ تھل کینال مکمل طور پر بند ہے ۔

 

 

