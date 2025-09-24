صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سولر شاپ کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے کاسامان چوری کر لیا

  • سرگودھا
شاہ پور صدر(نامہ نگار ) سرگودہا روڈ پر جہان آباد موڑ کی مارکیٹ میں نامعلوم چور ایک سولر شاپ کے تالے توڑ کر دکان سے دس ہارس پاور کی نئی موٹریں ، پانچ استعمال شدہ موٹر۔۔۔

، انورٹر ، 55 کلو تانبا وائر اور دیگرسامان مالیتی 9 لاکھ روپے چوری کر کے لے گئے ، پولیس تھانہ شاہ پور نے سولر شاپ کے مالک محمد اسلم کی رپورٹ پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ایک اور واردات میں قیصر اقبال سکنہ بلال کالونی شاہ پور کے زرعی رقبہ جلال پور جاگیر سے نامعلوم چور ایک مونو موٹر مالیتی 63 ہزار روپے ، محمد اقبال سکنہ چک موسیٰ کی گارمنٹس شاپ کے تالے توڑ کر ایک لاکھ سنتیس ہزار روپے کے کپڑے اور 63 ہزار روپے نقد چوری کر لئے گئے ۔

 

