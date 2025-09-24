کرپشن ختم’قانون پر عملداری یقینی بنائے بغیر پاکستان ترقی نہیں کرسکتا، نور حیات کلیار
فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا ) سابق امیدوار قومی اسمبلی نور حیات کلیار نے کہا ہے کہ ملک میں ترقی کیلئے کرپشن کا خاتمہ’ قانون پر عملداری کو یقینی بنائے بغیر پاکستان ترقی نہیں کرسکتا۔۔۔
انھوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ میں وزراء، مشیر، معاونین اس طرح آرہے ہیں جس طرح ہواء میں شاپر آتے ہیں مہنگا ڈالر، مہنگاآٹا، 201یونٹ کا بل 10ہزار روپے غرباء کی بربادی کا پروانہ ہے اور آنیوالے دنوں میں گیس کے ریٹ 3گنا کرنے کی نوید سنا دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے جلسوں پر پابندی لگانے والے خود نہ صرف جلسے کررہے ہیں بلکہ ہر روز عوام پر مہنگائی کے کوڑے برسا رہے ہیں۔