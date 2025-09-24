صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

3افراد نے شادی شدہ خاتون کو اغوا کر لیا ،مقدمہ درج

  • سرگودھا
3افراد نے شادی شدہ خاتون کو اغوا کر لیا ،مقدمہ درج

شاہ پور صدر(نامہ نگار ) جھاوریاں کے قصبہ روال میں شعیب ، نواز، نصرت اور طارق نے رات کے وقت ایک شادی شدہ خاتون نایاب بتول کو زبردستی اغواء کرلیا پولیس تھانہ جھاوریاں نے۔۔۔

 مغویہ کے والد عاشق حسین کی درخواست پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے عاشق حسین نے رپورٹ درج کرائی کہ اس کی بیٹی انہیں ملنے کیلئے آئی ہوئی تھی سارے اہل خانہ صحن میں سو گئے ، وہ صبح فجر کی نماز کیلئے اٹھا تو نایاب بتول بستر پر موجود نہ تھی ، اس نے باہر نکل کر معلوم کیا تو عابد حسین اور کامران اسے ملے جنہوں نے بتایا کہ اس کی بیٹی کو ملزمان زبردستی کار میں ڈال کر بھیرہ کی جانب لے گئے ہیں ،

 

