شاہ پور صدر:2ڈاکوئوں نے واپڈا ملازم کو لوٹ لیا

  • سرگودھا
شاہ پور صدر:2ڈاکوئوں نے واپڈا ملازم کو لوٹ لیا

شاہ پور صدر(نامہ نگار ) شاہ پور جھاوریاں روڈپر پنڈ باقرہ کے قریب دو نامعلوم مسلح ڈاکووں نے ایک واپڈ املازم محمدممتاز کو روک لیا اور جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس سے ۔۔۔

دس ہزار روپے نقدی ، اے ٹی ایم کارڈ، موبائل فون مالیتی پچاس ہزار روپے چھین لئے اور فرار ہو گئے ، یاد رہے کہ اسی جگہ پر گذشتہ موسم سرما میں بھی دو ڈاکو ہر دوسرے تیسرے دن ڈکیتی کی واردات کیا کرتے تھے ، جن کا سراغ لگانے میں پولیس ناکام رہی ، اب کہا جا رہا ہے کہ وہی ڈاکو ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں ، شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پنڈباقرہ کے قریب پٹرولنگ پولیس کے گشت میں اضافہ کیا جائے ۔

 

