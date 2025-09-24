صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرین الیکٹرک بس کا شیشہ پتھر مار کر توڑنے کا نوٹس،وزیر اعلٰی کا ملزم کو گرفتار کرنیکا حکم

  • سرگودھا
گرین الیکٹرک بس کا شیشہ پتھر مار کر توڑنے کا نوٹس،وزیر اعلٰی کا ملزم کو گرفتار کرنیکا حکم

میانوالی (نامہ نگار )گرین الیکٹرک بس سروس میانوالی کی بس کو پائی خیل موچھ کے قریب پتھر مارنے کے۔۔۔

 معاملے کا وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نوٹس لیا ہے اور مقامی ضلعی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ اصل ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسی حرکت کوئی نہ کرے ، ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بس سروس میانوالی کی عوام کے مفاد میں شروع کی گئی ہے اسے بند نہیں کیا جائے گا یہ چلنے کے لیئے بنی ہے اور چلتی ہی رہے گی مگر اس کی حفاظت سب پر فرض ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ نایاب ، مریض بچوں کو تڑپنے کیلئے چھوڑ دیا گیا

بہترمعیارِ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے :کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاچنیوٹ میں صفائی کی صورتحال پراظہار برہمی

ڈی ڈی ای او کا بوائز سکول کا دورہ ،تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ

ڈی پی ایس کمالیہ میں آگاہی لیکچر ،HPV ویکسین لگائی گئی

سیلاب پرنقصانات کے تخمینے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر