گرین الیکٹرک بس کا شیشہ پتھر مار کر توڑنے کا نوٹس،وزیر اعلٰی کا ملزم کو گرفتار کرنیکا حکم
میانوالی (نامہ نگار )گرین الیکٹرک بس سروس میانوالی کی بس کو پائی خیل موچھ کے قریب پتھر مارنے کے۔۔۔
معاملے کا وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے نوٹس لیا ہے اور مقامی ضلعی انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ اصل ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ ایسی حرکت کوئی نہ کرے ، ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بس سروس میانوالی کی عوام کے مفاد میں شروع کی گئی ہے اسے بند نہیں کیا جائے گا یہ چلنے کے لیئے بنی ہے اور چلتی ہی رہے گی مگر اس کی حفاظت سب پر فرض ہے ۔