محمد اشرف کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال بھکر کا تفصیلی دورہ

  • سرگودھا
محمد اشرف کا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال بھکر کا تفصیلی دورہ

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال بھکر کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور مریضوں کو فراہم کردہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔۔۔۔

 ڈپٹی کمشنر نے مریضوں سے براہِ راست ملاقات کر کے ان سے علاج معالجے ، سہولتوں اور ادویات کی دستیابی کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو واضح ہدایات دیں کہ مریضوں کو معیاری طبی سہولیات اور ادویات بروقت فراہم کرنا ہر حال میں یقینی بنایا جائے ۔دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر کے ہمراہ چیف ایگزیکٹیو ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر احسان اﷲ خان بھی موجود تھے ۔بعدازاں ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ہیلتھ کونسل کا اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈی ایچ کیو ہسپتال کی مجموعی کارکردگی،سہولیات کی دستیابی، ادویات کے ذخیرے اور عوام کو مزید بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ 

 

 

 

