حکومتی سطح پر عوامی ریلیف کو ترجیح دی جا رہی ہے ، رانا محمد سلیم
کلورکوٹ (نامہ نگار )سابق چیئرمین جنڈانوالہ رانا محمد سلیم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ صوبہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کی صوبائی حکومت عوامی خدمت کے جذبے کے تحت دن رات سرگرمِ عمل ہے ۔۔۔۔
انہوں نے خصوصاً وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی انتھک کاوشوں کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ان کی قیادت میں صوبہ پنجاب میں بنیادی ڈھانچے کی بہتری، تعلیم و صحت کے شعبوں میں اصلاحات اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حکومتی سطح پر عوامی ریلیف کو ترجیح دی جا رہی ہے ۔