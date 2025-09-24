فاروقہ میں مہنگائی کا سیلاب ،انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی
فاروقہ/سرگودھا( نمائندہ دنیا )فاروقہ میں مہنگائی کا سیلاب آ گیا ،اشیائے خور ونوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ۔۔۔
تفصیلات کے مطابق آٹا،میدہ،آلو،ٹماٹر،پیاز ،بینگن،گوبھی،سمیت تمام سبزیوں کی قیمتوں میں50سے 100فیصد اضافہ ہو گیا ہے جبکہ سیب،انگور،جاپانی پھل سمیت تمام فروٹس کی قیمتیں بڑھ گئیں اس صورتحال میں غریب کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے شہری حلقوں نے اسے نااہلی یا بھتہ کا کمال قرار دیتے ہوئے فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وسائل سے محروم نھی دو وقت کی روٹی باعزت طریقے سے کھا سکیں ۔