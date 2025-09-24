حکومت تاریخی ورثہ کے تحفظ ،سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ،ڈاکٹر احسان بھٹہ
بھیرہ(نامہ نگار ) سیکرٹری ٹورازم، آثارِ قدیمہ و میوزیم پنجاب ڈاکٹر احسان بھٹہ نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت صوبہ بھر کے تاریخی ورثہ کے تحفظ اور انہیں محفوظ بنا کر سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ،خواجہ زاہد نسیم ایڈووکیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی خصوصی دلچسپی اور واضح ہدایات کی روشنی میں بھیرہ سمیت پنجاب کے تاریخی شہروں میں اہم مقامات کی تزئین و آرائش اور بحالی کے منصوبوں پر خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ بھیرہ کو ایک بہترین سیاحتی مرکز بنانے کیلئے ریلوے اسٹیشن کی بحالی اور دیگر جدید سہولیات کی فراہمی کیساتھ ساتھ سیاحوں کی آگاہی کے لیے مصدقہ تاریخی حوالہ جات کا نظام قائم کیا جائے گا۔