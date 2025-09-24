صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

توصیف الرحمن میونسپل کمیٹی بھیرہ کے چیف آفیسر تعینات

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار ) توصیف الرحمن کو میونسپل کمیٹی بھیرہ کا چیف آفیسر تعینات کر دیا گیا ہے ۔ وہ اس سے قبل میونسپل آفیسر ریگولیشن بلدیہ گوجرہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے مس عابدہ ایوب کو میونسپل کمیٹی بھیرہ میں میونسپل آفیسر ریگولیشن مقرر کیا گیا ہے ۔۔۔۔

