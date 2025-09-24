ڈپٹی کمشنر اور اے سی میانوالی کا ہسپتال اور مرکز صحت کا دورہ
میانوالی(نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر میانوالی۔۔۔
، اسد عباس مگسی کا اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلا م مرتضیٰ کے ہمرا ہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتا ل عیسیٰ خیل اور دیہی مر کز صحت ترگ کا تفصیلی دورہ ۔ڈپٹی کمشنر نے ٹی ایچ کیو عیسیٰ خیل کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا، ہسپتال میں داخل مر یضوں کی عیادت کی، اُن کے مسائل دریافت کیئے ، صفائی ستھرائی کے نظام اور فراہم کر دہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا ۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ حکو متی ویژن کے مطابق ہسپتال میں آنیوالے تمام مریضوں کو سرکاری ادویات اور علا ج معالجہ کی تما م بنیادی سہولیات کی فراہمی کویقینی بنا یا جا ئے ۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے دیہی مر کز صحت ترگ کا بھی دورہ کیا ہسپتال کے ریکارڈ ،جملہ شعبہ جات اور سٹور میں ادویات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے دیہی مرکز صحت ترگ کے عملہ کو صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنا نے اور شہریوں کو علا ج معالجہ کی تما م سہولیات فراہم کر نے کی ہدایت کی ۔