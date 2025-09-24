صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر اور اے سی میانوالی کا ہسپتال اور مرکز صحت کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر اور اے سی میانوالی کا ہسپتال اور مرکز صحت کا دورہ

میانوالی(نامہ نگار،ڈسٹرکٹ رپورٹر ) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر میانوالی۔۔۔

 ، اسد عباس مگسی کا اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلا م مرتضیٰ کے ہمرا ہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتا ل عیسیٰ خیل اور دیہی مر کز صحت ترگ کا تفصیلی دورہ ۔ڈپٹی کمشنر نے ٹی ایچ کیو عیسیٰ خیل کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا، ہسپتال میں داخل مر یضوں کی عیادت کی، اُن کے مسائل دریافت کیئے ، صفائی ستھرائی کے نظام اور فراہم کر دہ طبی سہولیات کا جائزہ لیا ۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ حکو متی ویژن کے مطابق ہسپتال میں آنیوالے تمام مریضوں کو سرکاری ادویات اور علا ج معالجہ کی تما م بنیادی سہولیات کی فراہمی کویقینی بنا یا جا ئے ۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے دیہی مر کز صحت ترگ کا بھی دورہ کیا ہسپتال کے ریکارڈ ،جملہ شعبہ جات اور سٹور میں ادویات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے دیہی مرکز صحت ترگ کے عملہ کو صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر بنا نے اور شہریوں کو علا ج معالجہ کی تما م سہولیات فراہم کر نے کی ہدایت کی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو، رینجرز اور پولیس کا بجلی چوروں کیخلاف مشترکہ آپریشن

والدین بچیوں کی ایچ پی وی ویکسین لازمی لگوائیں،عمرانہ توقیر

گندم سمگلنگ کی روک تھام‘ خانیوال میں اقدامات سخت

ویمن یونیورسٹی کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا،داخلوں میں مشکلات

ویمن یونیورسٹی مثبت سرگرمیوں کوفروغ دے رہی،کلثوم پراچہ

مقدمات کی تفتیش میرٹ پربروقت مکمل کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر