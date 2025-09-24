صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرک بسیں چلانے کا پراجیکٹ خوش آئند ،پہلے سڑکوں کی بحالی پر توجہ دی جائے ،سمیرا ملک

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا)سابق وفاقی وزیر سمیرا ملک نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے عوام کی سفری دشواریوں کے خاتمہ کیلئے الیکٹرک بسیں چلانے کا پراجیکٹ خوش آئند ہے تاہم ضرورت اس امر کی ہے۔۔۔

 کہ ضلع خوشاب میں اس عظیم پراجیکٹ کے آغاز سے قبل شکستہ حال سڑکوں کی بحالی پر توجہ دی جائے میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ضلع خوشاب کے علاقہ وادی سون اور دامن مہاڑ میں رابطہ سڑکوں کی حالت انتہائی نا گفتہ بہہ ہے اور ان پر نئی جدید الیکٹرک بسیں چلانا کو کجا عام ٹریفک کا بھی چلنا ممکن نہیں ہے ، اگر سڑکوں کی بحالی سے قبل الیکٹرک بسوں کے پراجیکٹ کو عملی شکل دی گئی تو ان علاقوں میں مکیں ان قیمتی بسوں پر آرام دہ سفر کی کی سہولیات سے زیادہ عرصہ استفادہ نہیں کر سکیں گے اور یہ قیمتی بسیں خراب ہونے سے قومی خزانے کو بڑا جھٹکا لگنے کا خدشہ ہے ۔

 

