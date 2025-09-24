صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی کاموں میں ناقص میٹریل ناقابل برداشت:فروہ عامر

  • سرگودھا
ترقیاتی کاموں میں ناقص میٹریل ناقابل برداشت:فروہ عامر

خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فرہ عامر نے خوشاب ،جوہرآباد ،سرگودہا مین روڈ کا معائنہ کیا ،ڈپٹی کمشنر کو ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ، اورمحکمہ ہائی وے کے افسران نے جاری ترقیاتی کاموں کے ۔۔۔

حوالے سے بریفنگ دی، فروہ عامر نے ہدایت کی کہ جوہرآباد خوشاب وسرگودہا روڈ کی سڑک ودیگر ترقیاتی کاموں میں استعمال ہونے والے ناقص میٹریل کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ،سڑک کی تعمیر میں پائیدار میٹریل استعمال کیا جائے اور مقررہ مدت میں تمام منصوبوں کو بروقت مکمل کیاجائے ڈپٹی کمشنر خوشاب نے خوشاب نیو لاری اڈا میں جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا علاوہ ازیں مدھوال چوک سرگودہا روڈ،شیل پمپ، کٹھہ چوک ودیگر ایریاز میں صفائی اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامرنے ستھرا پنجاب کے افسران کو خوشاب شہر ودیگر ایریاز میں صفائی کے انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی انفورسمنٹ آفیسر سعد شعیب سرور کو تجاوزات ختم کرنے کے احکامات جاری کئے بعد ازاں ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے ڈی پی ایس آڈیٹوریم کا معائنہ کیا پودوں کا جائزہ لیا اور آڈیٹوریم کی صفائی ودیگر انتظامات بارے ہدایات جاری کیں ۔

 

