جوہر آباد کی اندرونی سڑکوں کو قومی ہیروز کے ناموں سے منسوب کیا جائے ،افتخار حسین آہیر

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا) ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جوہرآباد کے رکن اور ممتاز قانون دان ملک افتخار حسین آہیر نے کہا ہے کہ خوشاب کے ضلعی صدر مقام جوہر آباد کی اندرونی سڑکوں کو ان کی پہچان مہیا کرنے ۔۔۔

کیلئے انہیں قومی ہیروز کے ناموں کے ساتھ منسوب کرنا ضروری ہے اپنی رہائش گاہ سول لائن جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا یہ شہر پچاس کی دہائی میں تحریک آزادی کے عظیم مجاہد مولانا محمد علی کے نام سے آباد کیا گیا تھا لیکن بد قسمتی سے شہر کی کوئی ایک سڑک بھی ان کے نام سے منسوب نہیں اور ہماری نئی نسل ان کے نام سے بھی آشنا نہیں ۔

 

