چک مبارک میں نکاسی آب کا نظام انتہائی ناقص ،گندا پانی جمع
بھیرہ(نامہ نگار )نواحی قصبہ چک مبارک میں نکاسی آب کا نظام انتہائی ناقص ہونے کے باعث گھروں کا گندہ پانی گلیوں اور بازاروں میں جمع ہو جاتا ہے ، جس سے عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔۔۔۔
گندے پانی کے کھڑے ہونے سے سکول جانے والے طلبا و طالبات کو سخت دشواری پیش آتی ہے جبکہ نمازیوں کے لیے بھی مساجد تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے نمبردار رانا گلزار احمد، رانا ابرار حسین، رانا عاشق علی، رانا محمد عامر اور دیگر رہنماؤں نے ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قصبے میں نکاسی آب کا مؤثر اور مستقل انتظام کیا جائے تاکہ شہریوں، طلبا و طالبات اور نمازیوں کو درپیش مسائل کا خاتمہ ہو سکے ۔