بغیر پرمٹ گندم و آٹے کی نقل و حمل پر کئی گاڑیاں پکڑی گئیں،محکمہ فوڈ کے حوالے
میانوالی(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کے افسر گندم وآٹے کی سمگلنگ کی روک تھام کے سلسلہ میں فیلڈ میں متحرک ہیں۔۔۔
، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریو نیو سایہ حیدر خان نے ریو نیو عملہ کے ہمرا ہ گندم وآٹے کی سمگلنگ کے تدارک کے سلسلہ میں درمیانی شب کوٹ بیلیاں ، شادیہ اور ہر نولی چیک پوسٹوں پر مختلف ٹرالرز اور ٹرکوں کو چیک کیا اور بغیر پرمٹ کے گندم و آٹے کی نقل و حمل کرنے والی متعدد گاڑیوں کو مال سمیت قبضہ میں لیکر محکمہ فوڈ کے حوالے کر دیا ۔