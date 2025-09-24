صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر پرمٹ گندم و آٹے کی نقل و حمل پر کئی گاڑیاں پکڑی گئیں،محکمہ فوڈ کے حوالے

  • سرگودھا
بغیر پرمٹ گندم و آٹے کی نقل و حمل پر کئی گاڑیاں پکڑی گئیں،محکمہ فوڈ کے حوالے

میانوالی(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار )ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کے افسر گندم وآٹے کی سمگلنگ کی روک تھام کے سلسلہ میں فیلڈ میں متحرک ہیں۔۔۔

 ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریو نیو سایہ حیدر خان نے ریو نیو عملہ کے ہمرا ہ گندم وآٹے کی سمگلنگ کے تدارک کے سلسلہ میں درمیانی شب کوٹ بیلیاں ، شادیہ اور ہر نولی چیک پوسٹوں پر مختلف ٹرالرز اور ٹرکوں کو چیک کیا اور بغیر پرمٹ کے گندم و آٹے کی نقل و حمل کرنے والی متعدد گاڑیوں کو مال سمیت قبضہ میں لیکر محکمہ فوڈ کے حوالے کر دیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال میں اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ نایاب ، مریض بچوں کو تڑپنے کیلئے چھوڑ دیا گیا

بہترمعیارِ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے :کمشنر

ڈپٹی کمشنر کاچنیوٹ میں صفائی کی صورتحال پراظہار برہمی

ڈی ڈی ای او کا بوائز سکول کا دورہ ،تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ

ڈی پی ایس کمالیہ میں آگاہی لیکچر ،HPV ویکسین لگائی گئی

سیلاب پرنقصانات کے تخمینے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر