سمیعہ کاشان پراچہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (خواتین) تحصیل بھیرہ تعینات

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار ) ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر (خواتین) تحصیل بھیرہ کے عہدے پر سمیعہ کاشان پراچہ کو مستقل طور پر تعینات کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔

 وہ اس سے قبل گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول بھیرہ میں سینیئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پر تعینات اور ڈی ڈی ای او خواتین کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ محکمانہ امتحان میں نمایاں کامیابی کے بعد انہیں مستقل بنیادوں پر اسی عہدے پر تعینات کیا گیا ہے ۔ تعلیمی و سماجی حلقوں نے ان کی تعیناتی کا خیر مقدم کرتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے ذریعے شعبہ تعلیم کی بہتری میں اہم کردار ادا کریں گی۔

 

