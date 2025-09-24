صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

20ارب کی اراضی ،املاک پر قبضے ،آپریشن پر درخواست بازی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع میں سرکاری مقبوضہ اراضی واگزار کروانے عمل اور نا دہندگان کے خلاف ایکشن قبضہ مافیا کی جانب سے درخواست بازی و دباؤاوررخنہ اندازی کے باعث ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔۔۔

 ،ذرائع کے مطابق شہر میں جناح مارکیٹ، نیو اوور ہیڈ برج سے ملحقہ مارکیٹوں،46اڈا،شاہ پور،بھلوال، ساہی وال سمیت دیگر علاقوں میں دو ہزار سے زائد تجاوزات کے خاتمہ اور املاک و زمینوں کو واگزار کروانے کیلئے ضلع کونسل نے فہرست مرتب کررکھی ہے ، جن میں دس کروڑ روپے سے زائد کے نادہندگان بھی شامل ہیں، جو کئی سالوں سے ضلع کونسل کو کرایہ جات ادا نہیں کر رہے ،اورمجموعی طور پر مقبوضہ اراضی اور املاک( دوکانوں،مارکیٹوں وغیرہ) کی مالیت لگ بھگ 20 ارب روپے سے زائد ہے جسے واگزار کروانے کا پروگرام بنایا گیا تاہم حتمی نوٹسز جاری ہوتے ہی ناجائز قابضین کی جانب سے دباؤ بڑھانے کے ساتھ ساتھ اس آپریشن کلین اپ کو رکوانے کیلئے افسران و ملازمین کے خلاف گمنام درخواست بازی شروع کر دی گئی ،اور دوکانداروں کو احتجاج پر بھی اکساکر دباؤ بڑھایا گیا ،جس کے باعث یہ عمل لگ بھگ ڈیڑھ سال سے درمیان میں ہی لٹکا ہوا ہے تاہم ضلع کونسل کا کہنا ہے کہ آپریشن کلین اپ کے سلسلہ میں کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا، ضلع کونسل کی املاک ہر صورت واگزار ہو نگی۔ 

 

