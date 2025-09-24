جوہر آباد کی نکاسی کی نالیاں تاجروں،شہریوں کیلئے عذاب
خوشاب(نمائندہ دُنیا) جوہر آباد شہر کے حسن کی بحالی کی آڑ میں میونسپل انتظامیہ کی جانب سے آپریشن کے دوران کلیر کی جانیوالی مین بازار جوہر آباد کی نکاسی کی اوپن نالیاں تاجروں اور شہریوں کیلئے۔۔۔
عذاب بن گئیں ، آپریشن کلین اپ کے دوران مین بازار جوہر آباد کے دونوں اطرف میں دکانوں ریمپ توڑ کر نکاسی آب کی ان نالیوں کو کلیئر تو کر دیا گیا لیکن انہیں کور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی جس کی وجہ سے گاہکوں کو دکانوں تک رسائی کرنے میں دشواریاں حائل ہیں اور یہ اوپن نالیاں کسی وقت بھی کسی بڑے سانحہ کا سبب بن سکتی ہے ، مزید برآن یہ اوپن نالیاں گندے اور بد بو دار پانی سے اٹی رہتی ہیں جس وجہ سے دکانداروں اور شہریوں کو سانس تک لینے میں دشواریاں حائل ہیں ، جوہر آباد کے سماجی عوامی اور کاروباری حلقوں نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان کھلی نالیوں کو سلیب ڈال کر کور کونے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ حادثات کے خطرات کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو گندے پانی کی بد اور تعفن سے نجات دلائی جا سکے ۔