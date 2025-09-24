پپلاں، ہرنولی ،کندیاں تک الیکٹرک بسیں نہ چلیں تو احتجاج کریں گے ،رانا عزیزالرحمن
میانوالی(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رانا عزیزالرحمن نے پپلاں میں پریس کانفرنس میں کہا کہ پپلاں ہرنولی کندیاں کے روٹ تک اگر الیکٹرک گرین بسیں نہ چلیں تو ہم تحصیل پپلاں کی عوام کے ساتھ مل کر پر امن احتجاج کریں گے۔۔۔
اور اس احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہا کہ اس حوالے سے میں نے اپنی پارٹی کے عہدے داران کو بھی اگاہ کردیا ہے اگر چند دنوں تک عوامی مطالبے پر عمل درآمد نہ کیا گیا اور الیکٹرک گرین بسز کو ان روٹس پر نہ چلا یا گیا تو پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہوں گی اور احتجاج کا دائرہ مزید میانوالی گرین بسز کے ٹرمینل پر ہوگا جس میں تحصیل پپلاں کے عوام کثرت شرکت کریں گے ۔