صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پپلاں، ہرنولی ،کندیاں تک الیکٹرک بسیں نہ چلیں تو احتجاج کریں گے ،رانا عزیزالرحمن

  • سرگودھا
پپلاں، ہرنولی ،کندیاں تک الیکٹرک بسیں نہ چلیں تو احتجاج کریں گے ،رانا عزیزالرحمن

میانوالی(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رانا عزیزالرحمن نے پپلاں میں پریس کانفرنس میں کہا کہ پپلاں ہرنولی کندیاں کے روٹ تک اگر الیکٹرک گرین بسیں نہ چلیں تو ہم تحصیل پپلاں کی عوام کے ساتھ مل کر پر امن احتجاج کریں گے۔۔۔

اور اس احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہا کہ اس حوالے سے میں نے اپنی پارٹی کے عہدے داران کو بھی اگاہ کردیا ہے اگر چند دنوں تک عوامی مطالبے پر عمل درآمد نہ کیا گیا اور الیکٹرک گرین بسز کو ان روٹس پر نہ چلا یا گیا تو پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہوں گی اور احتجاج کا دائرہ مزید میانوالی گرین بسز کے ٹرمینل پر ہوگا جس میں تحصیل پپلاں کے عوام کثرت شرکت کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سکولوں کا تعلیمی معیار زبوں حالی کا شکار

سیکرٹری اطلاعات کا بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کا دورہ

یونٹ پر چھاپہ، 48 ہزار کلو جعلی مصالحہ جات ضبط

لوکل سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کرنیکی ہدایت

اربن ڈویلپمنٹ : واٹر سپلائی وسیوریج کی 15 سکیمیں تیار

قصور:ڈی سی کا کے ٹی ڈبلیو ایم اے پلانٹ کا دورہ، صفائی کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر