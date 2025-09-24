صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دن دیہاڑے اسلحہ کے زور پر 16سالہ لڑکی گھر سے اغوا

  • سرگودھا
دن دیہاڑے اسلحہ کے زور پر 16سالہ لڑکی گھر سے اغوا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تھانہ جھال چکیاں کے علاقے سے دن دیہاڑے اسلحہ کے زور پر 16سالہ لڑکی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زبردستی اغواء کر لیا گیا، پولیس کی روایتی سستی کے باعث ملزمان فرار۔۔۔

،بیوہ ماں کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے چپ سادھ لی گئی، بتایا جاتا ہے کہ حیدر آباد ٹاؤ ن کی رہائشی بیوہ ریحانہ بی بی اپنی بیٹی (ف) کے ہمراہ اپنے والد حق نواز کے گھر میں رہائش پذیر ہے ، گزشتہ روز چار افراد گھر میں داخل ہوہے جو (ف) کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے اور اسلحہ کے زور پر سب سے سامنے اسے اغواء کر کے لے گئے ، مغویہ کی والدہ نے بتایا کہ ملزمان جاتے ہوئے گھر سے نقدی و زیورات بھی لے گئے ، اطلاع کے باوجود پولیس تاخیر سے پہنچی ،خاتون کی نشاندہی پر عامر اور اسکے تین ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تاحال ملزم گرفتار ہوئے اور نہ ہی مغویہ کو برآمد کیا جا سکا،جبکہ پولیس روایتی سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے ۔ 

 

