  • سرگودھا
ماڈل قبرستان کے سکیورٹی گارڈ کی بیوی سے اجتماعی زیادتی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ماڈل قبرستان کے سکیورٹی گارڈ کی بیوی سے اسلحہ کے زور پر اجتماعی زیادتی ،تین افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا بتایا جاتا ہے کہ ضلع کونسل کا ملازم اور۔۔۔

ریمونٹ ڈپو کا رہائشی محمد چاند جس کی ماڈل قبرستان میں ڈیوٹی ہے کی غیر موجودگی میں گزشتہ شب دیہہ کے دو اشخاص مظہر اور عمر نے گھر میں داخل ہو کر اسلحہ کے زور پر ہراساں کرتے ہوئے مبینہ طور پر باری باری زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جبکہ ان کا تیسرا ساتھی باہر کھڑا پہرا دیتا رہا، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے ،ا طلاع ملنے پر تھانہ جھال چکیاں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی ۔ 

 

