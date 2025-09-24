صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک فوج کو حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری اﷲ اور حضور ؐ کے نظر کرم سے ملی،خالد اقبال مسرت

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستانی افواج کی حرمین شریفین کی نگرانی اﷲ تعالی اور حضور ؐ کے نظر کرم سے لگی ہے جو عبادت اور پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اس نگرانی سے پاکستان کو دنیاوی اور۔۔۔

 آخروی کامیابی حاصل ہو گی جسکا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے ان خیالات کا اظہار مرکزی نعت کونسل کے صدر چوہدری خالد اقبال مسرت نے نعت کونسل کے نائب صدر شیخ سیف اﷲ کے عمرہ سے واپسی پر انکے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا حاجی سیف اﷲ نے کہا کہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں ہر وقت رحمتوں کی برسات اور تجلیات برستی ہیں تقریب سے ملک محمد خان اعوان نے بھی خطاب کیا ۔

 

