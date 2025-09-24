الیکٹرک بسوں کی تقریب کے بعد کرکٹ گرائونڈ کی حالت خراب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے کرکٹ گراؤنڈ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب /ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا ۔۔۔
جلسہ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگیا لیکن اس کے بعد کرکٹ گراؤنڈ کی حالت ابتر ہو گئی ہے ۔ گراؤنڈ میں جگہ جگہ کھڈے پڑ گئے ہیں جس کے باعث کھیلوں کی سرگرمیاں نہ صرف متاثر ہوئی ہیں بلکہ طلبہ اور کھلاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔طلبہ اور کھیلوں سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ جلسے کے دوران گراؤنڈ کے قدرتی حسن کو بری طرح نقصان پہنچا ہے لیکن افتتاح اور تقریب کو کئی روز گزر جانے کے باوجود گراؤنڈ کی بحالی کے لیے کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے جا سکے ، طلباء اور کھلاڑیوں نے اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتظامیہ کو ترجیحی بنیادوں پرگراؤنڈ کی بحالی کیلئے اقدامات کرنا چاہیے تاکہ نوجوان کھلاڑی اپنی سرگرمیاں بلا تعطل جاری رکھ سکیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کرکٹ گراؤنڈ کی مرمت اور بحالی کے احکامات جاری کیے جائیں تاکہ یہ گراؤنڈ دوبارہ اپنی اصل حالت میں بحال ہو سکے اور کھیلوں کی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔