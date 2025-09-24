تاجر سے 17لاکھ 20ہزار لوٹنے والا گینگ گرفتار کر لیا گیا
شاہ پور صدر(نامہ نگار )شاہ پور صدر پولیس نے تاجر سے 17لاکھ روپے چھیننے والے گینگ کو گرفتار کرتے ہوئے رقم برآمد کرلی ، دن دیہاڑے شاہ پور سرگودہا روڈ کی مصروف ترین شاہراہ پر ہونے والی اس ڈکیتی نے۔۔۔
پولیس ڈیپارٹمنٹ کو ہلا کر رکھا دیا تھا ۔ ڈاکووں کو ٹریس کرنے کیلئے سرگودہا پولیس کے ڈی ایس پی غازی قیصر عباس گجر کی زیر نگرانی ایک ٹیم تشکیل دی گئی جس نے جدید طریقہ ہائے تفتیش استعمال کرتے ہوئے ڈاکووں کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ چھینی ہوئی تمام رقم بھی برآمد کرلی ، پولیس ذرائع کے مطابق ڈاکووں کا تعلق ضلع حافظ آباد سے ہے پولیس تفتیش کر رہی ہے ، مقامی سہولت کاروں کے بارے میں جلد اہم انکشافات کی توقع ہے ، تاجروں کی ایک بڑی تعداد کے سامنے انجمن تاجران شاہ پور سٹی کے جنرل سیکرٹری جنیدالرحمٰن کو چھینی گئی تمام رقم سترہ لاکھ بیس ہزار روپے ادا کردیئے گئے ۔