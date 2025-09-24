صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی اومحمد شہزاد آصف خان کی طرف سے کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں ریجن بھر سے آئے شہریوں نے شرکت کی۔۔۔

انہوں نے تمام شہریوں کے مسائل سنے اور اْن کے فوری حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی اور کہا کہ آر پی او آفس میں میں موصول ہونے والی پولیس سے متعلق شکایات ایک پیمانہ ہے جس سے ماتحت پولیس کی کارکردگی او رر ویہ کا پتہ چلتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی رسائی بغیر کسی رکاوٹ کے ہو۔

 

