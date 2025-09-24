سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے ،اسد مگسی
میانوالی(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) وزیرا علیٰ پنجاب مریم نوازکے ویژن کے مطابق سرکاری تعلیمی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر میانوالی، اسد عباس مگسی نے اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلا م مرتضیٰ کے ہمرا ہ گورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹرعیسیٰ خیل اور ۔۔۔
گورنمنٹ ھائی سکول نمبر1عیسیٰ خیل کادورہ کیا ۔ڈپٹی کمشنر نے سپیشل ایجو کیشن سکول کے کلاس رومز، مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور خصوصی بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں اور فراہم کر دہ سہولیات کا جائزہ لیا۔انھوں نے سکول انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے تا کہ انہیں معاشرے کا مفید شہری بنا یا جا سکے ۔بعدا زاں ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ بوائز ہا ئی سکول نمبر 1عیسیٰ خیل کا دورہ کیا ،سکول عملہ کی حاضری ، کلاس رومز کا معائنہ کیا، سکول کی صفائی ستھرائی کے نظام اور تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ۔انہوں نے سکول میں زیر تعلیم طلباء سے نصاب تعلیم سے متعلق مختلف سوالات بھی پو چھے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے سکول انتظامیہ کو ہدایت کی کہ سکول میں زیر تعلیم طلباء کی تعلیم وتر بیت پرخصوصی تو جہ دی جا ئے تا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں ۔ڈپٹی کمشنر نے سکول انتظامیہ کی جا نب سے اپنی مدد آپ کے تحت کی جا نیوالی شجر کاری مہم کے سلسلہ میں سکول کے لانز میں پودے بھی لگائے ۔ اس موقع پر سماجی شخصیت چیئر مین امن مصالحت کمیٹی حا جی محمد زبیر خان بھی موجود تھے ۔