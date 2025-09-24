صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے ،اسد مگسی

  • سرگودھا
سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے ،اسد مگسی

میانوالی(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) وزیرا علیٰ پنجاب مریم نوازکے ویژن کے مطابق سرکاری تعلیمی اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر میانوالی، اسد عباس مگسی نے اسسٹنٹ کمشنر عیسیٰ خیل غلا م مرتضیٰ کے ہمرا ہ گورنمنٹ سپیشل ایجو کیشن سنٹرعیسیٰ خیل اور ۔۔۔

گورنمنٹ ھائی سکول نمبر1عیسیٰ خیل کادورہ کیا ۔ڈپٹی کمشنر نے سپیشل ایجو کیشن سکول کے کلاس رومز، مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا اور خصوصی بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں اور فراہم کر دہ سہولیات کا جائزہ لیا۔انھوں نے سکول انتظامیہ کو ہدایت کی کہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے تا کہ انہیں معاشرے کا مفید شہری بنا یا جا سکے ۔بعدا زاں ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ بوائز ہا ئی سکول نمبر 1عیسیٰ خیل کا دورہ کیا ،سکول عملہ کی حاضری ، کلاس رومز کا معائنہ کیا، سکول کی صفائی ستھرائی کے نظام اور تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا ۔انہوں نے سکول میں زیر تعلیم طلباء سے نصاب تعلیم سے متعلق مختلف سوالات بھی پو چھے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے سکول انتظامیہ کو ہدایت کی کہ سکول میں زیر تعلیم طلباء کی تعلیم وتر بیت پرخصوصی تو جہ دی جا ئے تا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں ۔ڈپٹی کمشنر نے سکول انتظامیہ کی جا نب سے اپنی مدد آپ کے تحت کی جا نیوالی شجر کاری مہم کے سلسلہ میں سکول کے لانز میں پودے بھی لگائے ۔ اس موقع پر سماجی شخصیت چیئر مین امن مصالحت کمیٹی حا جی محمد زبیر خان بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیکرز، سویٹس شاپس پر ناقص صفائی، زائد المیعاد اشیا

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا بورڈ میں زیر تعمیر جدید امتحانی ہال کا دورہ

کامیابی کیلئے زندگی کو سیرتِ مصطفی ؐکے مطابق ڈھالنا ہوگا:علما

حافظ آباد :سیلاب سے نقصان کے تخمینہ کیلئے سروے کاآغاز

صنعت زار میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

گجرات چیمبر کی جانب سے سیلاب متاثرین میں سامان تقسیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر