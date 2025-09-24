صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹر و بسوں پر عوام کا شدید رش،ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرایوں میں کمی کر دی

  • سرگودھا
الیکٹر و بسوں پر عوام کا شدید رش،ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرایوں میں کمی کر دی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں الیکٹرو بسوں پرعوام کے شدید رش پر ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرایوں میں کمی کر کے سرگودھا سے ساہی وال کا کرایہ 70 روپے سے کم کر کے 30 روپے کر دیا۔۔۔

 لیکن اس کے باوجود گرین الیکٹرو بسیں کامیابی سے جاری ہیں۔ذرائع کے مطابق سرگودھا سے گرین الیکٹرو بسوں کے 8 روٹس پر چلتے ہی شدید رش کے باعث عام ٹرانسپورٹرز نے اپنے پرانے کم کرنا شروع کر دیئے جس میں گزشتہ روز ٹرانسپورٹرز نے سرگودھا سے تحصیل ساہیوال کا کرایہ 70 روپے سے کم کر کے 30 روپے کر دیا اور آپس میں بھی مسافروں کے لئے مقابلہ بازی کے لئے آوازیں لگانا شروع کر دیں لیکن اس کے باوجود گرین الیکٹرو بسو ں کو مسافر ترجیح دیتے رہے ،اورروٹس کے سٹاپس پر بھی مسافر الیکٹرو بس کے منتظر کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے سستی ٹرانسپورٹ کی فراہمی عوام کے لئے مہنگائی کے دوران ایک ٹھنڈی کے جھونکے کے مترادف ہے۔

 

