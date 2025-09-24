صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈینگی کیسز بڑھ گئے،محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم

  • سرگودھا
ڈینگی کیسز بڑھ گئے،محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت اجلاس میں چاروں اضلاع میں دھی رانی پروگرام، پلس پراجیکٹ، گندم و آٹے کی قیمتوں اور دستیابی، ایچ پی وی ویکسینیشن مہم اور۔۔۔

 لمپی اسکن بیماری،ڈینگی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر، ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس، ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف دیگر محکموں کے افسر شریک ہوئے ۔ کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ڈینگی کے کیسز دوبارہ سامنے آ رہے ہیں، لہٰذا متعلقہ محکمے الرٹ رہیں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں سمیت تمام مقامات پر اینٹی ڈینگی سرگرمیوں کو تیز کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ عوامی ریلیف اور سہولت حکومت کی اولین ترجیح ہے جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ کمشنر نے افسران کو ہدایت کی کہ تمام فیلڈ ٹیمیں متحرک رہیں اور عوامی مسائل کے حل کو یقینی بنائیں۔اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈویژن میں پلس پراجیکٹ کامیابی سے جاری ہے ،ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شاکرہ نورین نے کہا کہ دھی رانی پروگرام کیلئے سب سے زیادہ درخواستیں سرگودہا ڈویژن میں موصول ہوئی ہیں، سیلاب کے باعث اب یہ شادیاں اکتوبر کے آخری ہفتے یا نومبر کے اوائل میں متوقع ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک نے اجلاس کو بتایا کہ ڈویژن بھر میں آٹا اور روٹی مقررہ نرخوں پر دستیاب ہیں، گندم وافر مقدار میں موجود ہے ،کسی بحران کا خدشہ نہیں۔ ڈائریکٹر ہیلتھ رانا محمد ریاض نے بتایا کہ سرگودہا ڈویژن میں اب تک 1 لاکھ 50 ہزار 834 بچیوں کی ویکسی نیشن مکمل ہو چکی ہے جو مقررہ ہدف کا 40 فیصد ہے ،محکمہ لائیو اسٹاک کی جانب سے اجلاس کو بتایا گیا کہ سرگودہا ڈویژن میں لمپی اسکن بیماری کا فی الحال کوئی خطرہ نہیں ۔ 

 

