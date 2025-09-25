4شکار ی گرفتار، جال اور پکڑے گئے پرندے برآمد،آزاد کر دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ وائلڈ لائف ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے چار شکاریوں کو گرفتار کرلیا، شکاری ملزمان کے قبضہ سے جال، شکار کئے گئے۔۔۔
قیمتی پرندے جن میں کبوتر، بٹیر اور دیگر نایاب پرندے شامل تھے موقع پر برآمد کرلئے، بعد ازاں پرندوں کو آزاد کر دیا گیا، اس موقع پر محکمہ وائلڈ لائف انچارج میڈم عروج ظہیر کا کہنا تھا کہ تحصیل سلانوالی اور کوٹمومن سے چار لاوا بٹیر بھی ضبط کر کے دو مختلف مقدمات میں ایک لاکھ 80 ہزار روپے جرمانہ وصول کیا گیا، جبکہ تین مزید مقدمات زیر سماعت ہیں، غیر قانونی شکار اور فالکن نیٹنگ کیخلاف کارروائی آئندہ بھی جاری رہیں گی ، غیر قانونی شکار کرنے والے کسی بھی معافی کے مستحق نہیں۔