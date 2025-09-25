گندم وآٹے کی غیر قانونی تقل و حمل روکنے کیلئے انتظامیہ متحرک
میانوالی (نامہ نگار) ضلعی انتظامیہ کے افسران گندم وآٹے کی غیر قانونی تقل و حمل کے تدارک کے سلسلہ میں فیلڈ میں متحرک ہے۔
تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلما ن قیوم شیخ نے تحصیل میانوالی کی حدود میں مختلف چیک پوسٹوں اور شاہراؤں پر ٹرالرز اور ٹرکوں کی چیکنگ کی۔انہوں نے موقع پر گندم و آٹا سے لوڈ گاڑیوں کے پر مٹس کو چیک کیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے محکمہ ریو نیو،پیرا فورس اور پولیس کے عملہ کوہدایت کی کہ وہ 24 گھنٹے الرٹ رہیں اور گندم و آٹے کی نقل و حمل والی گاڑیوں پر کڑی نظر رکھیں۔