صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم وآٹے کی غیر قانونی تقل و حمل روکنے کیلئے انتظامیہ متحرک

  • سرگودھا
گندم وآٹے کی غیر قانونی تقل و حمل روکنے کیلئے انتظامیہ متحرک

میانوالی (نامہ نگار) ضلعی انتظامیہ کے افسران گندم وآٹے کی غیر قانونی تقل و حمل کے تدارک کے سلسلہ میں فیلڈ میں متحرک ہے۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ رات اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلما ن قیوم شیخ نے تحصیل میانوالی کی حدود میں مختلف چیک پوسٹوں اور شاہراؤں پر ٹرالرز اور ٹرکوں کی چیکنگ کی۔انہوں نے موقع پر گندم و آٹا سے لوڈ گاڑیوں کے پر مٹس کو چیک کیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے محکمہ ریو نیو،پیرا فورس اور پولیس کے عملہ کوہدایت کی کہ وہ 24 گھنٹے الرٹ رہیں اور گندم و آٹے کی نقل و حمل والی گاڑیوں پر کڑی نظر رکھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ہسپتالوں میں بائیوویسٹ الگ رکھنے کا حکم نظر انداز

جھنگ: 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 بحال

ایم پی ڈی ڈی کے افسروں کا مطالعاتی دورہ، کمشنر کی بریفنگ

انٹرمیڈیٹ پوزیشن ہولڈرز میں مفت الیکٹرک سکوٹیز کی تقسیم

انسداد ڈینگی: 10 روزہ ڈور ٹو ڈور مہم یکم اکتوبر سے شروع ہوگی

ماڈل یونین کونسل جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی : ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن