صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک سعودیہ معاہدہ بھارت، اسرائیل کیلئے کسی ڈرائونے خواب سے کم نہیں،چودھری عبدالمنان

  • سرگودھا
پاک سعودیہ معاہدہ بھارت، اسرائیل کیلئے کسی ڈرائونے خواب سے کم نہیں،چودھری عبدالمنان

خوشاب(نمائندہ دُنیا)شہری اتحاد کے بانی راہنما اور ممتاز مائنز او نر چودھری عبدالمنان خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونیوالا دفاعی معاہدہ حرمین شریفین اور پاکستان کی جغرافیائی و نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی ضمانت ہے۔

اب اگر ہمارے ازلی دشمن بھارت کسی بھی صورت میں جارحیت کے ارتکاب کی کوشش کی تو اسے بیک وقت دو بڑی عسکری قوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ، جوہر آباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا کہ اس عظیم معاہدہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیخلاف ہونیوالی ہر جارحیت کی راہ میں دیواریں کھڑی دی ہیں ،یہ عظیم معاہدہ بھارت اور اسرائیل کیلئے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4 ترقیاتی سکیموں کیلئے 13 ارب کے فنڈز منظور

ایل ڈی اے سٹی: 4 بلاکس کے الاٹیز میں پوسیشن لیٹرز تقسیم

کمشنر کا وارث شاہ ؒ کے عرس کے جائزہ کے لئے جنڈیالہ شیر خان دربار کادورہ

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب

نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو یقینی بنانیکی ہدایت

پنجاب میں 81 لاکھ 50 ہزار ٹن ویسٹ ٹھکانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن