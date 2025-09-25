پاک سعودیہ معاہدہ بھارت، اسرائیل کیلئے کسی ڈرائونے خواب سے کم نہیں،چودھری عبدالمنان
خوشاب(نمائندہ دُنیا)شہری اتحاد کے بانی راہنما اور ممتاز مائنز او نر چودھری عبدالمنان خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین ہونیوالا دفاعی معاہدہ حرمین شریفین اور پاکستان کی جغرافیائی و نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی ضمانت ہے۔
اب اگر ہمارے ازلی دشمن بھارت کسی بھی صورت میں جارحیت کے ارتکاب کی کوشش کی تو اسے بیک وقت دو بڑی عسکری قوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا ، جوہر آباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران کہا کہ اس عظیم معاہدہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کیخلاف ہونیوالی ہر جارحیت کی راہ میں دیواریں کھڑی دی ہیں ،یہ عظیم معاہدہ بھارت اور اسرائیل کیلئے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔