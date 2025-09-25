صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوہ کے گھر پر قبضے کی کوشش توڑ پھوڑ ،لاکھوں کا نقصان پولیس آنے پر ملزم فرار

  • سرگودھا
شاہ پورصدر(نامہ نگار)صبہ شیخ دا لوک میں رات کے وقت ملزمان شہزاد کریم، اللہ بخش کریم، عمران کریم، عظمیٰ شیخ نے چار نامعلوم افراد مسلح اسلحہ۔۔۔

سوٹے ٹریکٹر لے کر ایک خاتون ہنی گل کے گھر میں داخل ہو گئے ، ٹریکٹر لگا کر کمرہ ، واش روم ، حویلی کی چار دیواری گرا دی اور گھر پر قبضہ کی کوشش کی ، خاتون کے منع کرنے پر اسے ڈرایا دھمکایا ، شور سن کر مزمل بلوچ، سہیل شیخ و دیگر موقع پر پہنچ گئے جنہیں ملزمان نے قتل کی دھمکیاں دیں ، خاتون نے 15 پر کال کر دی پولیس تھانہ شاہ پور کو دیکھ کر ملزم فرار ہو گئے۔

