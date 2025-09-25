سٹی روڈ اور کچہری بازار کو ماڈل بنانے کے لیے 65کروڑ کے فنڈ جاری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا نے ضلع بھر کے جائنٹ اتھارٹی کے اکاؤنٹ سے سٹی روڈ اور کچہری بازار کو ماڈل بنانے کے لیے 65 کروڑ کے فنڈ جاری کر دیئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے حکومت سے اس فنڈ سے متاثر ہونے والے علاقوں میں ترقیاتی کام کروانے کی استدعا کی تھی جو تسلیم۔نہیں کی گئی اس فنڈ سے سٹی روڈ گولچوک کے اطراف اور کچہری بازار میں بجلی کا نظام زمین دوز ان بازاروں کو خوبصورت بنایا جائے گا جبکہ ان بازاروں میں ہرقسم۔کی ٹریفک لانے پر پابندی ہوگی۔