دنیا کی خبر پر ایکشن :غیر رجسٹرڈ سکول سسٹم چلانے کا نوٹس،انکوائری کا حکم
46اڈا(نمائندہ دنیا)دنیا کی خبر پر سی ای او ایجوکیشن سرگودھا کلثوم منشاء کا فوری نوٹس ڈی ای او ایلیمنٹری انکوائری آفیسر مقرر۔
تفصیلات کے مطابق چک نمبر 100 جنوبی اور چک نمبر 97 جنوبی میں غیر رجسٹرڈ سکول سسٹم پرائیویٹ طور پر چلانے کا انکشاف ہوا جس کو سرکاری سکول ٹیچر مدثر رسول محکمہ ایجوکیشن رجسٹریشن آفس کے افسران کی ملی بھگت سے چلا رہا ہے جس کی خبر دنیا نے شائع کی جس پر سی ای او ایجوکیشن سرگودھا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن نے سرکاری سکول ٹیچر مدثر رسول کے خلاف ڈی ای او ایلیمنٹری سرگودھا کو انکوائری آفیسر مقرر کرتے ہوئے رپورٹ طلب کرلی۔