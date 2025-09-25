صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا کی خبر پر ایکشن :غیر رجسٹرڈ سکول سسٹم چلانے کا نوٹس،انکوائری کا حکم

  • سرگودھا
دنیا کی خبر پر ایکشن :غیر رجسٹرڈ سکول سسٹم چلانے کا نوٹس،انکوائری کا حکم

46اڈا(نمائندہ دنیا)دنیا کی خبر پر سی ای او ایجوکیشن سرگودھا کلثوم منشاء کا فوری نوٹس ڈی ای او ایلیمنٹری انکوائری آفیسر مقرر۔

تفصیلات کے مطابق چک نمبر 100 جنوبی اور چک نمبر 97 جنوبی میں غیر رجسٹرڈ سکول سسٹم پرائیویٹ طور پر چلانے کا انکشاف ہوا جس کو سرکاری سکول ٹیچر مدثر رسول محکمہ ایجوکیشن رجسٹریشن آفس کے افسران کی ملی بھگت سے چلا رہا ہے جس کی خبر دنیا نے شائع کی جس پر سی ای او ایجوکیشن سرگودھا اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن نے سرکاری سکول ٹیچر مدثر رسول کے خلاف ڈی ای او ایلیمنٹری سرگودھا کو انکوائری آفیسر مقرر کرتے ہوئے رپورٹ طلب کرلی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سکولوں میں کوڑادان نہ رکھنے پر کارروائی کا حکم

دودھ،دہی،پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر خود ساختہ اضافہ،شہری پریشان

سمبڑیال:سسرالیوں کی فائرنگ ، داماد جاں بحق ، بھا ئی زخمی

مڈ کیرئیرمینجمنٹ کورس کے وفد کا دورہ آ ر پی او آفس

بھٹہ نما پوٹری میکرز ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر سیل

حافظ آباد:ریت میں دبے ٹریکٹرز ، سامان نکالنے کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن