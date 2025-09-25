چور گھر سے 3صندوق لے اڑے ،12تولے سونا غائب
خوشاب(نمائندہ دُنیا)تھل کے گاؤں روڈہ سے ملحقہ عزیز ممک کے ڈیرہ پر چوری کی سنگین واردات کے دوران نامعلوم چور لاکھوں روپے کے طلائی زیورات اور مو ٹر سائیکل لے اڑے۔۔۔
محمد عزیز اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ڈیرہ میں صحن میں سویا تھا کہ 3نامعلوم چوروں نے چپکے سے کمرے میں داخل ہو کرتین باکس اٹھا لئے ،چوروں نے ڈیرہ سے باہر جا کر تینوں باکسوں کے تالے توڑے اور ان میں موجود12تولے طلائی زیورات نکالے اور باکس وہیں پھینک دیئے ،چور فرار ہوتے وقت ڈیرہ پر موجود محکمہ زراعت کا ملکیتی موٹر سائیکل بھی ساتھ لے گئے ، ڈیرہ ممک پر ہونیوالی چوری کی اس سنگین واردات کے بعد علاقہ کے مکینوں میں شدید اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے ،مٹھہ ٹوانہ پولیس نے چوروں کی تلاش شروع کر دی ہے تاہم ابھی تک انکا کوئی سراغ نہیں ملا۔