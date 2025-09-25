صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسربازی واردات کی جھوٹی اطلاع دینے والا گرفتار

  • سرگودھا
نوسربازی واردات کی جھوٹی اطلاع دینے والا گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نوسربازی کی واردات کی جھوٹی اطلاع دیکر سرگودھا پولیس کی دوڑیں لگوانے والا ملزم گرفتار کرلیا گیا۔

 ترجمان ضلعی کے مطابق قصبہ ٹھٹھی نور کے رہائشی سمیع اﷲ نے پولیس ایمرجنسی نمبر پر کال کرکے اطلاع دی کہ اسے بھلول بھیرہ چوک میں خاتون سمیت 5 افراد نے نوسر بازی کے ذریعے لوٹ لیا ہے اور فرار ہوگئے ، شہری کی اطلاع پر پولیس کی دوڑیں لگ گئی ، پولیس جب جائے وقوعہ پر پہنچی تو کسی قسم کی واردات کے شواہد اور گواہا نہ ملا جس پر پولیس نے سمیع اﷲ کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیاہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سیلابی علاقوں کا سروے،شفافیت یقینی بنانے کا حکم

والدین بیٹیوں کو ویکسین لازمی لگوائیں:عمرانہ توقیر

رکشوں میں اوورلوڈنگ برداشت نہیں ہوگی :اسماعیل کھاڑک

زرعی نقصانات ،رپورٹ 3ہفتے میں مکمل ہوگی، عاشق کرمانی

حقیقی متاثرین کا شفاف ڈیٹا حکومت کو بھیجا جائے گا:ڈپٹی کمشنر

بستی خدائی:سیلاب متاثرین کیلئے مصطفائی خیمہ بستی قائم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن