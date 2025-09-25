نوسربازی واردات کی جھوٹی اطلاع دینے والا گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نوسربازی کی واردات کی جھوٹی اطلاع دیکر سرگودھا پولیس کی دوڑیں لگوانے والا ملزم گرفتار کرلیا گیا۔
ترجمان ضلعی کے مطابق قصبہ ٹھٹھی نور کے رہائشی سمیع اﷲ نے پولیس ایمرجنسی نمبر پر کال کرکے اطلاع دی کہ اسے بھلول بھیرہ چوک میں خاتون سمیت 5 افراد نے نوسر بازی کے ذریعے لوٹ لیا ہے اور فرار ہوگئے ، شہری کی اطلاع پر پولیس کی دوڑیں لگ گئی ، پولیس جب جائے وقوعہ پر پہنچی تو کسی قسم کی واردات کے شواہد اور گواہا نہ ملا جس پر پولیس نے سمیع اﷲ کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا گیاہے۔