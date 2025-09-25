صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا کی کھلے مین ہولز پر ڈھکن رکھنے کے لئے تیاریاں شروع

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)واسا سرگودھا نے شہر کے کھلے مین ہولز پر ڈھکن رکھنے کے لئے اقدامات شروع کر د ئیے ہیں اس سلسلہ میں پچاس لاکھ مالیت سے ڈھکنوں کی خریداری کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔

 واسا کا کہنا ہے کہ پینے کے پانی کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لئے واٹر سپلائیز کی مانیٹرنگ کی جارہی ہے جب کہ آپریٹرز کی ڈیوٹی کو یقینی بنانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کے لیے اقدامات کیے جارہے ہیں جب تک کیمرے نصب نہیں ہوتے اس وقت تک ان آپریٹرز کو دوران ڈیوٹی ہر گھنٹے بعد اپنی تصویر گروپ میں اپ لوڈ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

