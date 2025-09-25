حکو مت ہر ممکن طریقہ سے ملک میں معاشی استحکا م کیلئے کو شاں :مرزا فضل الرحمن،شفیق الرحمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق الر حمن نے کہاہے کہ۔۔۔
و ز یر اعظم میاں محمد شہبازشر یف کے دور ہ ا مریکا کا فو کس معاشی بحا لی ہے ا ن کے ا س دور ہ سے امریکا اور پا کستا ن کے تجارتی تعلقات میں اضافہ ہو گا اور ملک میں سرما یہ کا ر ی بڑھے گی بلاشبہ موجود ہ حکو مت ہر ممکن طریقہ سے ملک میں معاشی استحکا م کیلئے کو شاں ہے ، حکومت ملک میں سرمایہ کا ر ی میں اضافہ کیلئے سرمایہ کا ر وں کو ز یا د ہ سے ز یا د ہ مراعات اور سہو لیا ت کی فراہمی یقینی بنا ئے۔