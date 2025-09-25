صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکو مت ہر ممکن طریقہ سے ملک میں معاشی استحکا م کیلئے کو شاں :مرزا فضل الرحمن،شفیق الرحمن

  • سرگودھا
حکو مت ہر ممکن طریقہ سے ملک میں معاشی استحکا م کیلئے کو شاں :مرزا فضل الرحمن،شفیق الرحمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق الر حمن نے کہاہے کہ۔۔۔

 و ز یر اعظم میاں محمد شہبازشر یف کے دور ہ ا مریکا کا فو کس معاشی بحا لی ہے ا ن کے ا س دور ہ سے امریکا اور پا کستا ن کے تجارتی تعلقات میں اضافہ ہو گا اور ملک میں سرما یہ کا ر ی بڑھے گی بلاشبہ موجود ہ حکو مت ہر ممکن طریقہ سے ملک میں معاشی استحکا م کیلئے کو شاں ہے ، حکومت ملک میں سرمایہ کا ر ی میں اضافہ کیلئے سرمایہ کا ر وں کو ز یا د ہ سے ز یا د ہ مراعات اور سہو لیا ت کی فراہمی یقینی بنا ئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سکولوں میں کوڑادان نہ رکھنے پر کارروائی کا حکم

دودھ،دہی،پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر خود ساختہ اضافہ،شہری پریشان

سمبڑیال:سسرالیوں کی فائرنگ ، داماد جاں بحق ، بھا ئی زخمی

مڈ کیرئیرمینجمنٹ کورس کے وفد کا دورہ آ ر پی او آفس

بھٹہ نما پوٹری میکرز ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر سیل

حافظ آباد:ریت میں دبے ٹریکٹرز ، سامان نکالنے کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن