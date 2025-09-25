صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خصوصی افراد محکمہ سوشل ویلفیئر کیساتھ اپنی رجسٹریشن کروائیں،ملک محمد نا صر

  • سرگودھا
میانوالی(نامہ نگار)خصوصی افراد محکمہ سوشل ویلفیئر پنجاب کے ساتھ اپنی رجسٹریشن کروا کر افراد با ہمی معذوری، اپنی سما جی و معاشی خوشحالی کو یقینی بنائیں۔

ان خیالات کا اظہار ڈپٹی ڈائر یکٹر سوشل ویلفیئر ڈاکٹر ملک محمد نا صر نے میڈیا سے گفتگوکے دوران کیا۔انہوں نے کہا کہ حکو مت پنجاب کی جا نب سے رجسٹرڈ خصوصی افراد کو معاون آلات کی فراہمی اور ہمت کارڈ کے ذریعے 10500روپے سہہ ما ہی وظائف دیئے جارہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افرا د با ہم معذوری ان سہولیات سے مستفید ہو نے کیلئے آج ہی رجسٹریشن کروائیں اور حکو مت پنجاب کے فلا حی اقدام سے مستفید ہوں۔

