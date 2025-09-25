صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈوائزرمحتسب پنجاب کا آگاہی مہم کے سلسلہ میں شاہ پور کا دورہ

  • سرگودھا
شاہ پورصدر(نامہ نگار)ایڈوائزرمحتسب پنجاب ریجنل آفس سرگودہا محمد الیاس گل نے عوامی شکایات کے ازالے اور فوری انصاف کی فراہمی سے متعلق آگاہی مہم کے سلسلہ میں شاہ پور کا دورہ کیا۔

 انہوں نے تحصیلدار شاہ پور ثاقب رسول میکن ، جنرل سیکرٹری انجمن پٹواریاں محمد اسلم بھٹی اور محکمہ مال کے دیگر ملازمین سے ملاقات میں عوام کو انصاف کی فراہمی کے مسائل پر روشنی ڈالی اور انہیں کہا کہ عوام کو آگاہ کیا جائے کہ سرکاری اداروں میں کسی شکایت کی صورت میں صوبائی محتسب سرگودہا کو درخواست یں ، انہوں نے عوامی شکایات کے موثر اور قانونی طریقے سے ازالے ، مفت و فوری انصاف کی فراہمی، اور اس ضمن میں ادارے کی کاوشوں سے آگاہ کیا گیا۔

مزید پڑہیئے

