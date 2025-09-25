صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنی شاہ بالا جھیل ڈرین پر ناقص کام،اہل علاقہ پھٹ پڑے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)محکمہ انہار افسرا ن و ملازمین کی مبینہ ملی بھگت نبی شاہ بالا جھیل ڈرین پر جاری ناقص کام پر اہل علاقہ پھٹ پڑے ،انہوں نے بتایا کہ صفائی کے لیے ایکسکویٹر مشینری لاہور کو بندر بانٹ کے ذریعے کام دیا گیا۔۔۔

اکثر کاموں میں تو لوکل طور پر ہی مقامی مشینری سے کام کروا کر خانہ پری کر دی جاتی ہے اس بار بقول افسران کے مشینری تو لاہور سے ہی لائی گئی لیکن یہ مشین اس قدر چھوٹی تھی کہ اس سے ڈرین کے درمیان سے لیکر دوسرے کنارے کے اینڈ تک تو صفائی ہونا ہی ناممکن ہے موقع پر موجود ایک ڈرائیور جس کا نہ کوئی ہیلپر اور نہ ہی ڈرینج یا مشینری کا کو ذمہ دار افسر تک موجود نہ ہے جو کہ اپنی زیرنگرانی ایسٹیمنٹ کے مطابق کام کروا سکے موقع پر نہ ہی صحیح طرح بیڈ صاف کیا جارہا ہے نہ ہی اس میں موجود بوٹی ختم کی جارہی ہے اور نہ ہی سلوپ تیار کی جارہی ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی نکالی گئی مٹی کو پٹڑی پر بچھا کر بنک لیول کو مضبوط کیا جارہا ہے مشین تو چل رہی ہے لیکن کام دکھاوے اور خانہ پری تک ہی محدود ہے ،اہل علاقہ نے وزیر اعلی ٰپنجاب سے نوٹس لے کر چھا ن بین کروانے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

