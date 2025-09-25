صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ستمبر کے اختتام کے قریب بھی گرمی کا زور ٹوٹ نہ سکا

  • سرگودھا
ستمبر کے اختتام کے قریب بھی گرمی کا زور ٹوٹ نہ سکا

فاروقہ/سرگودھا(نمائندہ دنیا)ستمبر کا مہینہ اختتام کے قریب مگر گرمی کا زور ٹوٹ نہ سکا، برسیم کی کاشت تاخیر کا شکار، مویشیوں کے چارے کی قلت کا اندیشہ، مچھروں کی بہتات سے ملیریا کے خدشات بھی بڑھ گئے۔

تفصیلات کے مطابق حالیہ شدید بارشوں کے باوجود موسم کی شدت میں کوئی خاص کمی نہیں آئی۔ عام تاثر تھا کہ بارشوں کے بعد موسم معتدل ہو جائے گا، تاہم گرمی بدستور برقرار ہے ۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ 25 ستمبر کے بعد برسیم کی کاشت شروع کی جاتی ہے ، مگر موجودہ درجہ حرارت کی وجہ سے کاشت ممکن نہیں ہو پا رہی، جس سے مویشیوں کے چارے کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے ۔ دوسری جانب حالیہ بارشوں کے بعد مچھروں کی بہتات بھی دیکھنے میں آئی ہے ، جس سے ملیریا جیسی بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے ۔ شہریوں نے متعلقہ محکموں سے فوری اسپرے مہم چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔

