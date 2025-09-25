دریائے جہلم میں طویل سرچ آپریشن کے بعد دوسرے نوجوان کی لاش بھی برآمد
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ریسکیو 1122کے غوطہ خوروں دریائے جہلم میں طویل سرچ آپریشن کے بعد دریا میں ڈوب کر جاں بحق ہونیوالے موضع لغاری کے دوسرے نوجوان محمد رافع کی نعش تلاش کر لی۔
متوفی17سالہ محمد رافع گزشتہ روز اپنے دوست 18سالہ حبیب اﷲ کے ہمراہ دریائے جہلم میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا تھاحبیب اﷲ کی لاش کل ہی تلاش کر لی گئی تھی جبکہ رافع کی لاش کی تلاش سرچ آپریشن جاری تھا ریسکیو 1122کے غوطہ خوروں نے آج طویل جدو جہد کے بعد آج دوپہر لاش تلاش کرکے ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ضلع خوشاب کے سماجی اور عوامی حلقوں نے ڈوبنے والے دونوں جوانوں کی نعشیں تلاش کرنے پر ریسکیو سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔