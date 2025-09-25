الیکٹرک بسیں خوشاب سمیت پنجاب کے ہر علاقے میں چلیں گی،غوث محمد نیازی
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) کے قائدین نے ہر دور میں اپنے عملی کردار سے ثابت کیا کہ۔۔۔
ان کی تمام توانائیا ں ملک و قو م کی ترقی و خوشحالی عوام کی فلاح و بہبود اور انہیں جدیدترین سہولیات مہیا کرنے پر مرکوز ہیں ، نواز شریف نے پاکستانی عوام کو موٹر وے کا تحفہ دیا اور ان کی بیٹی مریم نواز پنجاب کے مکینوں کو الیکٹرک بسوں کا خوبصورت تحفہ دے کر اپنے عظیم باپ کا مشن زندہ رکھے ہوئے ہیں، مسلم لیگ(ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہر آباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے اس پرا جیکٹ سے پنجاب کا کوئی بھی علاقہ محروم نہیں رہے گا ، ہر علاقہ کے مکین یکساں مستفید ہوں گے ، انشاء اﷲ ضلع خوشاب کے مکین بھی بہت جلد ماحول دوست جدید بسوں میں سفر کر سکیں گے۔