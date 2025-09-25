مرحوم ایڈیشنل سیشن جج کا وکیل بیٹا اغوا،مقدمہ درج
خوشاب(نمائندہ دُنیا )سٹی پولیس جوہر آباد نے نامعلوم افراد کیخلاف سابق ایڈیشنل سیشن جج مقبول حسین بھٹی مرحوم کے فرزند تنویر حسین بھٹی ایڈووکیٹ کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج کر لیا۔۔۔
مغوی تنویر حسین کے بھائی شاہد حسین بھٹی ایڈووکیٹ کی مدعیت میں درج ایف آئی میں بتایا گیا ہے کہ تنویر حسین بھٹی 22ستمبر کی دوپہر دو بجے گھر سے نکلا اورواپس نہیں آیا، 72گھنٹوں کی تلاش کے دوارن تمام رشتہ داروں اور دوست احباب سے رابطوں کے باوجود اسکا کوئی سراغ نہیں ملا ، ایف آئی میں قوی شبہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اسے نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے ،سٹی پولیس نے مقدمہ کے اندارج کے بعد تنویر حسین کی بازیابی اور ملزمان کی گرفتاری کیلئے جدو جہد شروع کر دی ہے تاہم ابھی کوئی عملی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔