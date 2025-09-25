فاروقہ: بجلی کی بار بار بندش اور کم وولٹیج، عوام کا جینا محال
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا )غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج نے شہریوں کو اذیت میں مبتلا کر دیا، مچھر اور گرمی سے بچے، بزرگ اور خواتین بُری طرح متاثر۔
تفصیلات کے مطابق گزشتہ دو روز سے فاروقہ میں وقفے وقفے سے بجلی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے ، جب کہ بجلی کی واپسی پر وولٹیج اس قدر کم ہوتا ہے کہ برقی آلات کام نہیں کرتے ۔ بجلی بند ہوتے ہی مچھروں کی یلغار شروع ہو جاتی ہے ، جس سے مائیں ساری رات ہاتھ کے پنکھے جھلاتی رہتی ہیں تاکہ بچوں کو سکون مل سکے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی بار بار بندش کے باعث کاروبارِ زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے ۔ سابق کونسلر سہیل عباس نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ بند کی جائے اور وولٹیج کے مسائل فی الفور حل کیے جائیں۔