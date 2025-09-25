تیزرفتار موٹر سائیکل کھڑی ٹرالی سے جاٹکرائی ،سوار زخمی، حالت تشویشناک
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جو ہر آباد میانوالی روڈ پر رائس ملز کے قریب تیز رفتار موٹر سائیکل بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی ٹریکٹر ٹرالی میں جا لگا۔۔۔
حادثے میں موٹر سائیکل سوار حنظلہ ڈھڈی شدید زخمی ہو گیا، حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی جس نے مضروب حنظلہ ڈھڈی ولدعزیزالرحمن کو ابتدائی طبی امداد مہیا کرنے کے بعد مزید علاج کیلئے تحصیل ہید کوارٹر ہسپتال قائد آباد منتقل کیا، ہسپتال انتظامیہ کے مطابق حادثے میں حنظلہ ڈھڈی کے سر میں شدید چوٹیں آئیں اور اسے ٹی ایچ کیو ہسپتال سے الائیڈ ہسپتال فیصل باد ریفر کر دیا گیا ہے۔